Calenzano servono 130 milioni per il ripristino dopo l’alluvione di marzo

Calenzano si prepara a un imponente intervento di ripristino, con un budget stimato di 130 milioni di euro necessari per recuperare i danni dell’alluvione di marzo. Un sopralluogo congiunto tra le autorità regionali e locali ha evidenziato i progressi dei lavori in zone critiche come La Chiusa e Baroncoli, segnando un passo importante verso la ricostruzione e la sicurezza della comunità. È fondamentale monitorare gli sviluppi di questa azione urgente e strategica.

CALENZANO – Sopralluogo congiunto dell’assessora alla protezione civile della Regione Toscana Monia Monni, del sindaco di Calenzano Giuseppe Carovani e del presidente del Consorzio di Bonifica Paolo Masetti sul cantiere dell’intervento di somma urgenza attivato a La Chiusa. Uno dei luoghi maggiormente colpiti dai dissesti causati dall’evento meteo del 14 marzo scorso; l’altro luogo dove si sta lavorando maggiormente è in località Baroncoli, al Molino Bongianni. “L’evento del 14 marzo ha avuto un’intensità simile a quello del 2 e 3 novembre – ha spiegato l’assessora Monni – ma ha colpito in modo molto più pesante le infrastrutture, sia pubbliche che private: dalla rete viaria agli edifici pubblici. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

