Calendario Serie A Inter ufficializzate date e orari delle prime 3 giornate del 2025-26 | ecco quando si gioca

La stagione 2025/26 di Serie A sta per cominciare e le prime tre giornate sono finalmente ufficiali, con date e orari pronti a svelare il calendario delle emozioni. L’Inter, protagonista di sempre, apre le danze in casa propria, pronta a scrivere un nuovo capitolo di successi. Scopri quando e dove vedere le partite, perché il calcio italiano è alle porte e l’attesa è ormai finita.

Calendario Serie A Inter, ufficiali da pochi minuti date e orari delle prime tre giornate del prossimo campionato. Ecco quando si gioca e dove vedere le partite. Sono state ufficializzati pochi minuti fa date e orari delle prime tre giornate del prossimo campionato di Serie A. Come sempre, tramite i suoi canali ufficiali la Lega ha ufficializzato anche la spartizione dei diritti televisivi. L’ Inter inizierà la sua stagione in casa contro il Torino. La partita è prevista per lunedì 25 agosto alle ore 20.45, e sarà visibile sia su Sky Sport che su DAZN. Sei giorni più tardi, sempre alle 20.45, i nerazzurri affronteranno l’Udinese, ancora a San Siro e visibile in esclusiva su DAZN. 🔗 Leggi su Internews24.com