Calco in protesta contro la vivisezione | arriva il corteo nazionale

Il prossimo 21 giugno, il cuore di Olgiate Molgora si anima di voce e passione con un corteo nazionale contro la vivisezione. Organizzato da cinque associazioni animaliste, il raduno partirà alle 14:30 dalla stazione ferroviaria, per denunciare le pratiche crudeli della Charles River Laboratories e chiedere un futuro più etico e rispettoso degli esseri viventi. Unisciti a questa mobilitazione per fare sentire la tua voce in difesa degli animali.

