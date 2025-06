Calciomercato trattative e rumors di oggi | visite e firma per Dzeko alla Fiorentina

Il calciomercato si anima con l’attesa ufficialità di Edin Dzeko alla Fiorentina, dopo un viaggio che ne segna il nuovo capitolo. Il bosniaco, atterrato a Roma e ormai vicino alla firma, ha già svolto le visite mediche e visitato il centro sportivo dei viola, lasciando intravedere la sua volontà di contribuire con la sua esperienza. L’affare si sta concludendo: ora manca solo il decreto finale.

Roma, 19 giugno 2025 – Si attendono ormai soltanto i cosiddetti crismi dell'ufficialità ma Edin Dzeko è ormai da considerarsi un nuovo giocatore della Fiorentina. Atterrato a Roma nel tardo pomeriggio di ieri, l’attaccante bosniaco ha svolto quest’oggi le visite mediche di rito e poi si è diretto nel capoluogo toscano per visitare il Viola Park, come comunicato dal club, per visitare il centro sportivo fiorentino, incontrare la dirigenza e mettere la firma su un contratto da circa 1.8 milioni di euro valido per una stagione con opzione per un’eventuale seconda. La Fiorentina non sembra però volersi fermare e, stando a quanto riferito da Sky, si sta muovendo anche sul fronte Fazzini: la trattativa con l’Empoli è iniziata e la fumata viola potrebbe non essere tanto lontana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net