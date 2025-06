Calciomercato Sassuolo obiettivo comprare Mattia Perin per rinforzare la porta La situazione

Il Sassuolo si prepara a fare un grande salto nel calciomercato, puntando forte su Mattia Perin per rinforzare la porta e garantire solidità alla squadra. Con l’obiettivo di tornare ai vertici del calcio italiano, i neroverdi stanno valutando ogni dettaglio per catturare il talento giusto. La trattativa è in fase avanzata e le prossime settimane saranno decisive per definire il colpo che potrebbe cambiare le sorti del club.

Il Calciomercato Sassuolo entra nel vivo e uno dei temi principali riguarda la scelta del nuovo portiere. Dopo il ritorno in Serie A, il club neroverde vuole ripartire con solidità, soprattutto tra i pali, e .

