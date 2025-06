Calciomercato Roma Kalimuendo nella lista attaccanti In difesa spunta Cresswell

Il calciomercato della Roma si anima con l’interesse per Kalimuendo e la possibilità di rafforzare la difesa con Cresswell. Ranieri, nella sua presentazione a Gian Piero Gasperini, ha sottolineato l’importanza di tempo e pazienza, elementi fondamentali per creare un feeling vincente in una piazza esigente come Roma. Solo così, tra sfide nazionali e internazionali, i giallorossi potranno puntare a ottenere il massimo nel nuovo avvio di stagione.

Tempo e pazienza. Sono state queste le richieste di Ranieri alla presentazione di Gian Piero Gasperini, che si appresta a vivere la sua esperienza sulla panchina giallorossa. In una piazza come esigente come Roma servirà dunque creare il giusto feeling con l'ambiente, in modo da superare quei momenti di difficoltà che normalmente si affrontano nel corso di una stagione. Per poter però affrontare nel migliore dei modi il campionato e l'Europa League, servirà anche una finestra estiva di mercato all'altezza della situazione. Con l'ingaggio di Massara come direttore sportivo cambierà anche il volto dirigenziale del club ed al suo arrivo servirà da subito un diretto confronto con Gasperini per capire in che direzione muoversi e quali siano le priorità su cui lavorare.

Calciomercato Roma, dalla Turchia forte interesse del Besiktas per due giocatori dei giallorossi: Abraham e Celik. Le cifre - Il calciomercato della Roma si infuoca con l'interesse del Besiktas per due protagonisti giallorossi: Tammy Abraham e Zeki Celik.

L'indiscrezione: con l'arrivo di #Massara per la #Roma spuntano di nuovo Assignon e Kalimuendo, entrambi del #Rennes #Calciomercato

Roma, Dovbyk resta. Il suo agente: "Nessuno ha mai parlato di cessione"

Roma, da Krstovic a Lucca: gli obiettivi per l'attacco; ?? Juve, idea Kalimuendo per gennaio. Roma-Paredes già ai saluti; Raspadori e non solo: tutti i nomi di Ghisolfi per il vice Dovbyk.

Roma, cresce la pista Kalimuendo per l'attacco - com qualche giorno fa l'attaccante del Rennes è nella lista di Ghisolfi per il dopo Lukaku. calciomercato.com scrive

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Le mosse in uscita di Ghisolfi e De Rossi: la lista dei 14 giocatori tagliati! - Calciomercato Roma news, ultime notizie 28 maggio 2024: la prima mossa è quella di liberarsi di ingaggi alti e di pesi morti, ecco la lista ... Scrive ilsussidiario.net