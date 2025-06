Calciomercato Parma il ds Cherubini chiarisce la situazione dei crociati | da Bonny a Suzuki fino a Leoni

Il calciomercato del Parma si anima con le parole di Federico Cherubini, che svela i retroscena sul futuro dei crociati. Dall’addio di Chivu alle conferme di Suzuki e Leoni, il direttore sportivo traccia un quadro chiaro e coinvolgente delle strategie per la prossima stagione. Tra aggiornamenti e imprevisti, il mercato si fa sempre più interessante: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Calciomercato Parma: Cherubini tra l'addio di Chivu, il futuro di Bonny e le conferme di Suzuki e Leoni Il Calciomercato Parma entra nel vivo con tante tematiche sul tavolo, affrontate direttamente dal direttore sportivo Federico Cherubini in un'intervista a La Gazzetta di Parma. Dalla parentesi positiva con Cristian Chivu, ora passato all'Inter, agli interessi dei

Calciomercato Inter: occhi puntati su Bonny del Parma: i dettagli - L'Inter guarda al futuro e fissa l'attenzione su Bonny, talentuoso attaccante del Parma. Mentre i nerazzurri sono impegnati in una intensa lotta per il campionato e la Champions League, la dirigenza sta studiando le migliori strategie per il calciomercato.

