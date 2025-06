Calciomercato Parma ad un passo l’addio di Bonny | può raggiungere l’Inter per il Mondiale per Club

Il calciomercato del Parma si infiamma: l'addio di Bonny sembra ormai vicino, con l'Inter pronta a puntare sul giovane talento francese per rinforzare il suo attacco in vista del Mundial per club. Tutti gli occhi sono puntati sulle ultime mosse e sui dettagli di questa possibile operazione che potrebbe cambiare le sorti sia del Parma che dell’Inter, lasciando i tifosi in trepidante attesa di scoprire come si svilupperà questa avventura.

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Parma, con la possibile cessione di Ange-Yoan Bonny all'Inter. Tutti i dettagli Il Parma osserva con attenzione l'evolversi della situazione legata ad Ange-Yoan Bonny, sempre piĂą al centro dei desideri dell'Inter. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il giovane attaccante francese, classe 2003, è il primo nome .

