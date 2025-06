Calciomercato Palermo si lavora al ritorno di Audero | trattativa anche per Palumbo del Modena

Palermo si prepara a riaccendere le sue speranze con alcune trattative di punta: il direttore sportivo Osti lavora intensamente per riportare Emil Audero in rosanero e per assicurarsi le prestazioni di Palumbo dal Modena. Con il mercato estivo ormai alle porte, le mosse del club promettono di rivoluzionare la rosa e di creare entusiasmo tra i tifosi. La sessione si preannuncia ricca di sorprese e colpi di scena.

Il Palermo è pronto a piazzare i primi colpi della sessione estiva di calciomercato: il ds Osti sta lavorando per finalizzare due trattative importanti. La prima, con il Como, per il ritorno in rosanero del portiere Emil Audero: l'indonesiano piace molto a Pippo Inzaghi ed è per questo che il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Calciomercato Palermo, si lavora al ritorno di Audero: trattativa anche per Palumbo del Modena

I rumors di calciomercato accostano Gilardino al Palermo: lui intanto è a spasso per Mondello... - Alberto Gilardino, ex attaccante della Nazionale e campione del mondo nel 2006, è stato avvistato a Mondello durante una breve vacanza.

#Calciomercato | #Palermo, in arrivo #Audero per la porta e #Palumbo del #Modena per il centrocampo. Ai gialloblù andrebbe Dario #Saric @SkySport Vai su X

Calciomercato Palermo, si comincia dal portiere: trattativa per riportare Audero in rosanero Il nuovo allenatore Filippo Inzaghi e il ds Carlo Osti già al lavoro per allestire un gruppo di prim’ordine https://www.lasicilia.it/sport/calciomercato-palermo-si-comincia-d Vai su Facebook

Calciomercato Palermo, si insiste per Audero: le ultime - Emil Audero è attualmente un giocatore del Como: trasferitosi in prestito semestrale a gennaio, l’italo- Lo riporta tifosipalermo.it

Corriere dello Sport: “Osti e Inzaghi provano a convincere Audero” - Dopo l’annuncio ufficiale di Filippo Inzaghi come nuovo allenatore del Palermo, il mercato rosanero entra nel vivo. Si legge su ilovepalermocalcio.com