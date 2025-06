Calciomercato Napoli vicino l’accordo con Ndoye | la richiesta del Bologna spaventa cosa succede

Il calciomercato del Napoli si scalda: è vicino all’accordo per Dan Ndoye del Bologna, ma la richiesta del club emiliano spaventa i partenopei. Mentre la squadra azzurra si concentra sulla volontà di rinforzare il reparto offensivo, le trattative si fanno sempre più intense. Cosa succederà nelle prossime ore? Resta aggiornato per scoprire come evolverà questa sfida tra club e obiettivi di mercato.

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Napoli, con l'interesse per Dan Ndoye del Bologna. Tutti i dettagli in merito alla trattativa Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato per mantenere le promesse fatte ad Antonio Conte, e il prossimo obiettivo si chiama Dan Ndoye. L'esterno offensivo svizzero, classe 2000, è da gennaio .

Ndoye, l’agente: «Il Napoli a gennaio ha provato concretamente a prenderlo. Ora arrivano richieste da tutta Europa» - Dan Ndoye, talentuoso esterno del Bologna, è tornato al centro dell'attenzione dopo l'interesse del Napoli, manifestato a gennaio.

Oggi il #Napoli incontrerà l'agente di Dan #Ndoye, si cerca l'intesa definitiva per poi andare a trattare col #Bologna. #Calciomercato #transfers. [@francGuerrieri]

Moretto rivela: "#Ndoye verso il #Napoli, il #Bologna già cerca il sostituto" https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Moretto-rivela---Ndoye-verso-il-Napoli--il-Bologna-gia-cerca-il-sostituto--140615.aspx #Calciomercato

Calciomercato Bologna - Il Napoli forza per Ndoye, ma… I rossoblù guardano anche al centrocampo; Il Napoli spinge per Ndoye: sì del giocatore. E il Bologna cerca il sostituto; Napoli, giovedì l'incontro gli agenti di Ndoye.

Ndoye, il Napoli prova la scorciatoia. Pinamonti tende la mano al Bologna - Sul fronte entrate avanza il nome di Andrea Pinamonti (26 anni) per l’attacco. Lo riporta sport.quotidiano.net

CORRIERE - Beukema-Ndoye, mega operazione del Napoli. La risposta del Bologna - Il club azzurro ha messo gli occhi in casa Bologna, i nomi in cima alla lista sono quelli di Dan Ndoye e Sam Beukema. Da msn.com