Calciomercato Napoli tutte le notizie più importanti delle ultime ore

Il calciomercato Napoli si infiamma con rumors caldi e trattative in corso. L'asse con il Bologna si fa sempre più intenso, puntando su un doppio colpo di grande impatto: Dan Ndoye e Sam Beukema. La sfida? Convincere i felsinei con almeno 70 milioni, ma non è da escludere un inserimento strategico o altre sorprese. Il futuro azzurro si disegna tra ambizione e manovre di mercato intriganti. Restate sintonizzati per tutte le ultime novità!

Asse caldo tra Napoli e Bologna. Il club azzurro tratta un doppio colpo dai felsinei. L'esterno d'attacco Dan Ndoye e il difensore centrale Sam Beukema piacciono e molto alla dirigenza partenopea. Ma per strapparli agli emiliani servono almeno 70 milioni. Non è da escludere, però, l'inserimento.

