Calciomercato Napoli torna di modo Lang | al via i colloqui con gli agenti

Il calciomercato del Napoli si infiamma ancora una volta, puntando gli occhi su Noa Lang del PSV. Dopo aver conquistato il titolo, i partenopei non si fermano e rilanciano le trattative, cercando di portare in azzurro un talento internazionale. I colloqui con gli agenti sono in corso, e il club campione d’Italia prepara l’assalto decisivo: sarà questa la mossa che cambierà le sorti della prossima stagione?

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Napoli, con l’obiettivo nei confronti di Noa Lang del PSV. Tutti i dettagli in merito Il Napoli torna a guardare con interesse a Noa Lang. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza azzurra – ora campione d’Italia – ha riattivato i contatti con gli agenti dell’esterno . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Napoli, torna di modo Lang: al via i colloqui con gli agenti

Il Psv potrebbe cedere Noa Lang al Napoli per 20 milioni - Il Napoli si prepara a un colpo da maestro: Noa Lang, talento olandese del PSV, potrebbe approdare in azzurro per 20 milioni.

Il Napoli ripiomba su Noa Lang! CorSport: gradimento reciproco, la valutazione del PSV

Il Napoli apprezza molto Lang, Manna ha fatto sapere una cosa - Il Napoli pensa al colpo Lang per l'attacco, occhio a quello che rivela il Corriere dello Sport sulla trattativa: Occupa una delle prime posizioni anche Noa Lang, 26 anni martedì scorso, ala sinistra

Calciomercato Napoli, da Ndoye a Lang passando per Chiesa e Lookman: tutti i nomi per l'esterno d'attacco - Calciomercato Napoli | Sono tanti i nomi per il ruolo d'esterno d'attacco vagliati dal DS Giovanni Manna, ecco l'indiscrezione