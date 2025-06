Calciomercato Napoli obiettivo Milinkovic-Savic per la porta | ha una clausola di 19 milioni

Il calciomercato del Napoli si infiamma con nuove strategie e obiettivi ambiziosi: dalla tentazione di Milinkovic Savic, con una clausola di 19 milioni, alla ricerca di un portiere affidabile per affiancare Alex Meret. La squadra azzurra non si ferma qui, puntando anche su Lorenzo Lucca e Dan Ndoye come rinforzi chiave. La sessione estiva promette grandi sorprese, e i tifosi sono pronti a scoprire il futuro dei loro beniamini.

Secondo le ultime notizie di calciomercato Napoli, il club azzurro vorrebbe affiancare un portiere di sicura affidabilità ad Alex Meret la prossima stagione. Calciomercato Napoli Il Napoli, ribadita la volontà di puntare su Lorenzo Lucca per il ruolo di attaccante, ora punta su Dan Ndoye, centrocampista del Bologna. Restano, per il momento, solo delle . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Calciomercato Napoli, obiettivo Milinkovic-Savic per la porta: ha una clausola di 19 milioni

In questa notizia si parla di: napoli - calciomercato - obiettivo - milinkovic

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

Sky – #Napoli, #MilinkovicSavic obiettivo per la porta: si tratta col #Torino. Ma c'è una clausola https://napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Sky-%E2%80%93-Napoli--Milinkovic-Savic-obiettivo-per-la-porta--si-tratta-col-Torino--Ma-c-e-una-clausola-140626.a Vai su X

Ora ho capito che siamo in fase piena di calciomercato, ma dai, piano con le stronzate. Secondo alcuni quotidiani la Fiorentina starebbe lavorando per portare Immobile e Milinkovic Savic entrambi in viola. Follie estive! Vai su Facebook

Sportitalia - Milinkovic-Savic non è incedibile, spunta una clausola. Il Torino può sostituirlo con un ex Napoli; CALCIOMERCATO - Napoli-Torino, dialoghi che possono diventare concreti per Milinkovic-Savic e Ngonge; Obiettivi Napoli – Manchester United ci prova per Milinkovic-Savic del Torino.

Asse Torino-Napoli, trattativa incrociata per Ngonge e Milinkovic: la situazione – TS - 'Un altro obiettivo molto chiacchierato è poi Ngonge, tanto più adesso che sono ripartiti i contatti tra il Na ... Riporta informazione.it

Tuttosport - Il Napoli vuole un altro portiere: sconto sul prezzo, c'è lo scambio - Arrivano aggiornamenti su quella che può essere la trattativa che si può chiudere in casa Napoli con Ngonge tra i giocatori in uscita e può essere usato come pedina per arrivare ... Come scrive msn.com