Calciomercato Napoli non solo acquisti | pronto il primo addio

In casa Napoli, dopo tante indiscrezioni su nuovi arrivi, bisogna segnalare la cessione di un giocatore fresco campione d’Italia. Il Napoli, dopo aver vinto lo scudetto, è sicuramente il vero protagonista di queste prime settimane di calciomercato. Basta pensare agli arrivi di Luca Marianucci e, soprattutto, di Kevin De Bruyne. Ma, ovviamente, il Napoli è al centro di tante altre indiscrezioni di calciomercato. Anche perché Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna hanno promesso ad Antonio Conte di allestire una squadra che sia in grado di affrontare ben quattro competizioni. Tuttavia, oltre alle operazioni in entrata, in casa partenopea bisogna segnalare il primo addio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it