calciomercato napoli milinkovic savic obiettivo numero uno della porta azzurra la situazione attuale

Il calciomercato del Napoli si accende con novità importanti: mentre Meret si avvicina al rinnovo e Ngonge rimane un nome caldo, il vero obiettivo rimane Milinkovic-Savic, considerato la priorità assoluta per rafforzare il centrocampo azzurro. Con strategie in evoluzione e un mercato che scalda i motori, il club partenopeo si prepara a sorprenderti ancora. La finestra di mercato è appena iniziata e le mosse decisive sono alle porte.

Calciomercato Napoli: Meret verso il rinnovo, ma spunta Milinkovic-Savic. E occhio a Ngonge Il Calciomercato Napoli entra nel vivo con movimenti concreti tra i pali e nuove strategie offensive. Nonostante il rinnovo di Alex Meret fino al 2027 sia ormai definito e in attesa solo dell'annuncio ufficiale, il club partenopeo non esclude affatto ulteriori manovre .

