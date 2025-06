Calciomercato Milan per Bennacer c’è la Fiorentina | fedelissimo di Pioli

Il calciomercato estivo si infiamma: Ismaël Bennacer, ormai punto di riferimento del Milan e fedele all’allenatore Pioli, potrebbe cambiare maglia. Dopo il prestito all’Olympique Marsiglia, il centrocampista algerino è nel mirino della Fiorentina, pronta a investire per rinforzare il suo centrocampo. Una mossa che potrebbe scuotere gli equilibri di Serie A e regalare nuovi scenari alle prossime sfide. La trattativa si prospetta incandescente: resteremo aggiornati sugli sviluppi.

Ismaël Bennacer, di ritorno al Milan dopo il prestito all'Olympique Marsiglia, potrebbe andare alla Fiorentina in questo calciomercato estivo.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: "Theo Hernandez si offre al Real Madrid" - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

