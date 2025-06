Calciomercato Milan occhi puntati sulla difesa Ecco la situazione attuale dei rossoneri

Il calciomercato del Milan si infiamma: i rossoneri sono pronti a rafforzare la linea difensiva con nomi di talento come Leoni e Comuzzo. Dopo una stagione caratterizzata da alti e bassi in difesa, la società mira a consolidare il reparto, puntando su giovani promesse e profili affidabili. La strategia è chiara: rinforzare e rendere più solida la squadra per tornare subito ai vertici. E ora, le prossime mosse potrebbero fare davvero la differenza.

Calciomercato Milan: occhi sulla difesa, piacciono Leoni e Comuzzo per potenziare ulteriormente la rosa. Le ultime Il calciomercato Milan si prepara a entrare nel vivo e, come confermato dalle prime indiscrezioni, sarĂ la difesa il reparto su cui la dirigenza rossonera intende intervenire con decisione. Dopo una stagione altalenante sotto il profilo della tenuta difensiva, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Milan, occhi puntati sulla difesa. Ecco la situazione attuale dei rossoneri

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - difesa - occhi

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

? #Calciomercato #Milan: occhi puntati sulla #Ligue1 per rinforzare la difesa! ? Un difensore francese nel mirino del Diavolo: scopri chi è e cosa sappiamo finora. #ACMilan #TransferNews #SerieA #ForzaMilan #Rossoneri #Mercato Vai su X

? #Calciomercato #Milan: occhi puntati sulla #Ligue1 per rinforzare la difesa! ? Un difensore francese nel mirino del Diavolo: scopri chi è e cosa sappiamo finora. #ACMilan #TransferNews #SerieA #ForzaMilan #Rossoneri #Mercato Vai su Facebook

Mercato Milan: per la difesa occhi su Giovanni Leoni del Parma; Milan, Allegri in panchina: dallo United il primo rinforzo; Milan, tutti gli obiettivi per la difesa: occhi a Comuzzo.

Milan, in difesa l’obiettivo è un giovane: occhi su Leoni e Comuzzo - Uno dei reparti in cui il Milan vuole intervenire in modo concreto in questo calciomercato è certamente la difesa: i due giovani nel mirino ... Lo riporta msn.com

Milan, l'Al Hilal insiste per Theo Hernandez. Per la difesa è Leoni l'obiettivo numero uno - Impegnato contro il Real Madrid nel Mondiale statunitense, il club saudita non vuole rinunciare al terzino francese che per ben due volte ha detto no a ... Come scrive msn.com