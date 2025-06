Calciomercato Milan Moretto | Musah-Napoli pista non tramontata

Matteo Moretto, giornalista esperto di calciomercato, ha parlato del possibile trasferimento di Yunus Musah dal Milan al Napoli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Moretto: “Musah-Napoli, pista non tramontata”

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - moretto - musah

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

#Calciomercato #Milan @MatteMoretto fa il punto sui #rossoneri, da #Leao a #Musah, passando per un nuovo nome nel ruolo di terzino destro Vai su X

Ultim'ora di calciomercato in casa Napoli: i giornalisti Fabrizio Romano e Matteo Moretto svelano il nuovo obiettivo per il centrocampo azzurro Gli azzurri sono in trattativa con il Milan per Musah, calciatore che sarebbe molto gradito ad Antonio Conte #SS Vai su Facebook

Moretto: Ricci-Milan è in stand-by perchè il Diavolo ha altre priorità come Xhaka; Calciomercato Milan, Moretto: “Musah-Napoli e Theo Hernandez: ecco cosa mi risulta”; Milan, in salita la trattativa con il Napoli per Musah. Può inserirsi in West Ham.

Moretto: "Musah-Napoli non è una pista tramontata" - Napoli non è una pista tramontata' Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato così dell'interesse del Milan per Samuele Ricci: 'Ricci è nella lista del Milan che ... Come scrive informazione.it

Calciomercato Milan, domani giornata decisiva per Musah! - Calciomercato Milan, la giornata di domani potrebbe essere decisiva per chiudere l’affare Musah con il Napoli: tutti i dettagli La corsa per Yunus Musah si conferma uno dei temi caldi del mercato esti ... Riporta milannews24.com