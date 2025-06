Calciomercato Milan Morata torna e riparte | destinazione sorprendente

Il calciomercato del Milan si infiamma con una sorpresa: Álvaro Morata, dopo l’esperienza turca al Galatasaray, potrebbe tornare a vestire rossonero, regalando nuova linfa alla rosa di Stefano Pioli. Un ritorno che sorprenderà i tifosi e cambierà le strategie di mercato. L’attaccante spagnolo si prepara a scrivere un nuovo capitolo in Serie A, dove il suo impatto potrebbe essere decisivo per le ambizioni del club.

Álvaro Morata, che dovrebbe rientrare al Milan dopo il prestito al Galatasaray, potrebbe restare a giocare in Serie A in questo calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Morata torna e riparte: destinazione sorprendente

