Calciomercato Milan il Bayern Monaco torna in pressing per Leao | la rivelazione

Il calciomercato si infiamma: il Bayern Monaco torna a puntare con forza su Rafael Leao, l’asso del Milan che sta facendo sognare i tifosi rossoneri. La rivelazione dell’esperto apre scenari sorprendenti, lasciando intendere che l’esterno portoghese potrebbe presto cambiare maglia. Un interesse clamoroso che potrebbe rivoluzionare le strategie di mercato e scuotere il cuore della Serie A.

Il Bayern Monaco sarebbe tornato in pressing per Rafael Leao, attaccante esterno del Milan: ecco la rivelazione dell'esperto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, il Bayern Monaco torna in pressing per Leao: la rivelazione

In questa notizia si parla di: milan - bayern - monaco - pressing

Milan, il Bayern punta Leao - Il Milan potrebbe perdere Rafael Leao, indicato come possibile prima cessione estiva. Secondo Sky Sport Germania, il Bayern Monaco punta a rinforzare l'attacco correggendo l'assenza di un elemento come Leao, dopo aver mostrato interesse anche per Wirtz.

Milan, cresce il pressing del Bayern Monaco per Rafael Leao Vai su X

IL BAYERN PREPARA 75-85 MLN PER LEAO Moretto: “Verso fine giugno/inizio luglio, il Bayern Monaco capirà se avanzare con un'offerta ufficiale per Leao. Mi aspetto che qualora decidesse di andare all-in sarebbe disposto a toccare cifre sui 75-85M, da ca Vai su Facebook

Milan, attenzione al pressing del Bayern Monaco per Leao: 75 milioni più uno fra Kim, Coman e Goretzka; Pressing Bayern, ma Yildiz vuola la Juve. Milan, con Tare ds Allegri è il favorito per la panchina; Calciomercato Milan, il Bayern offre Kim per arrivare a Leao: l'ex Napoli può tornare in Serie A!.

Dopo l’addio di Sané, il Bayern torna alla carica per Leao: possibile offerta entro luglio - Il futuro di Rafa Leao tra il pressing del Bayern Monaco e le valutazioni del Milan: una trattativa che potrebbe cambiare gli equilibri del calciomercato estivo. Scrive msn.com

Milan, cresce il pressing del Bayern Monaco per Rafael Leao - Milan, cresce il pressing del Bayern Monaco per Rafael Leao Sta crescendo il pressing del Bayern Monaco per Rafael Leao. Segnala informazione.it