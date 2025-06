Calciomercato Milan Guerra si allontana? Il Valencia offre il rinnovo E le offerte …

Il futuro di Javi Guerra al Milan si fa sempre più incerto: mentre il Valencia sembra intenzionato a offrire un rinnovo allettante, le alternative sul tavolo del calciatore si fanno più lontane. La sfida tra le due società entra nel vivo, lasciando gli appassionati in attesa di una decisione che potrebbe rivoluzionare il mercato di gennaio. Riuscirà il Milan a trattenere il suo attaccante o sarà il Valencia a conquistare la scena?

Javi Guerra rischia di allontanarsi dal Milan, anche perché il Valencia gli starebbe offrendo il rinnovo. E le offerte presentate.. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Guerra si allontana? Il Valencia offre il rinnovo. E le offerte …

In questa notizia si parla di: milan - guerra - valencia - rinnovo

Spalletti, la clamorosa rivelazione: «Il mio no al Milan? Non potevo fare la guerra ai tifosi dell’Inter…» - Luciano Spalletti, attuale ct della Nazionale, svela un retroscena clamoroso nel suo nuovo libro “Il paradiso esiste… Ma che fatica!”.

? #Calciomercato #Milan – Il #Valencia apre ai contatti per Javi Guerra, ma resta il nodo economico I rossoneri hanno già offerto €16 M+€4 M bonus, Valencia valuta il centrocampista in €25 M e pensa a un rinnovo. Le trattative continuano... #ACMilan Vai su Facebook

Il #Milan continua a lavorare per arrivare ad Javi #Guerra, trattativa non semplice anche perchè il giocatore sta trattando il rinnovo col #Valencia. #ACMilan #Calciomercato #transfers. [@NicoRossonero84] Vai su X

Calciomercato Milan, Guerra si allontana? Il Valencia offre il rinnovo. E le offerte …; Milan-Guerra: il Valencia fa muro e considera offensiva la prima offerta rossonera. Le ultime dalla...; Milan, primo affondo per Javi Guerra. Ma col Valencia l'ostacolo è... una percentuale.

Milan, Xhaka e Guerra per rafforzare il centrocampo - Una buona squadra deve essere formata da difensori che difendono, attaccanti che attaccano e centrocampisti che... Scrive msn.com

Milan, prima offerta al Valencia per Javi Guerra - com vi ha raccontato del contatto positivo andato in scena con l`intermediario italiano del centrocampista. Riporta calciomercato.com