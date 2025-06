Calciomercato Milan Cherubini | Leoni e Suzuki? Ecco cosa vogliamo

Il calciomercato del Milan si infiamma con le ultime dichiarazioni di Cherubini, il direttore sportivo del Parma, che svela i piani sul talento Leoni e il promettente Suzuki. Due nomi caldi che potrebbero rivoluzionare la rosa rossonera, confermando la volontà del club di puntare forte sui giovani e rinforzare l’attacco. Ecco cosa vogliamo: un mercato ambizioso e all’altezza delle aspettative dei tifosi.

Il ds del Parma Cherubini ha parlato di Leoni e Suzuki, due obiettivi del calciomercato del Milan, facendo capire le intenzioni del club. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Cherubini: “Leoni e Suzuki? Ecco cosa vogliamo”

