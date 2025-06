Calciomercato Milan base di intesa con Xhaka | contatti costanti Ecco cosa manca

Il calciomercato del Milan si surriscalda: dopo aver raggiunto una base di intesa con Granit Xhaka, i contatti tra le parti sono costanti e promettenti. Tuttavia, manca ancora l’accordo definitivo per affare, che potrebbe portare il centrocampista svizzero alla corte rossonera. La trattativa è in fase decisiva: ecco cosa serve ora per finalizzare l’affare e rinforzare il Milan in vista della nuova stagione.

Il Milan avrebbe raggiunto una base di intesa con Granit Xhaka per il trasferimento in questa sessione estiva di calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, base di intesa con Xhaka: contatti costanti. Ecco cosa manca

