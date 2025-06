Calciomercato Leao al Bayern? La proposta che farebbe capitolare il Milan

Il calciomercato infiamma i cuori rossoneri: Rafael Leao, stella dell’attacco milanista, potrebbe presto cambiare sponda. Il Bayern Monaco si prepara a presentare una proposta irresistibile, pronta a far vacillare le certezze del Diavolo. Ma sarà davvero il momento di dire addio? La risposta si fa più vicina di quanto si possa immaginare. Le prossime mosse potrebbero scrivere il futuro di Leao e del Milan.

Calciomercato Milan, l'esperto: "Leao incedibile. Arsenal? È vero che …"

