Calciomercato Juventus una delle colonne dello spogliatoio potrebbe lasciare Madama | tre squadre se lo contendono! Chi sono i club interessati e come stanno le cose

Il calciomercato della Juventus si infiamma: uno dei pilastri dello spogliatoio potrebbe salutare Madama dopo tanti anni di lealtà. Tre club di alto livello si contendono il suo talento, ma qual è la verità dietro questa possibile separazione? La situazione di Mattia Perin si fa sempre più intricata e il suo futuro in bianconero pende da un filo. Scopriamo insieme i dettagli di questa delicata operazione di mercato che potrebbe rivoluzionare il volto della Juventus.

Calciomercato Juventus, dopo tanti anni può salutare quel giocatore: chi sono i tre club interessati a lui e come stanno le cose. L’avventura di Mattia Perin alla Juventus potrebbe essere giunta al capolinea: il portiere non è partito con la squadra per la spedizione nel Mondiale per Club per motivi fisici, ma su di lui si stanno facendo sempre più insistenti le sirene di mercato. A 32 anni Perin ha voglia di tornare a giocare con continuità, uno scenario che non potrebbe trovare in bianconero. Sulle sue tracce come riportato dal Corriere dello Sport si sono già fatti avanti Sassuolo (senza successo), Bologna e Milan. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com