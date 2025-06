Calciomercato Juventus partita la caccia al nuovo Yildiz | nel mirino due talenti che militano già in top club europei I nomi

La Juventus ha aperto ufficialmente le danze sul calciomercato, puntando a trovare il nuovo talento che possa eguagliare l’onda di Kenan Yildiz. Due giovani promesse, già protagonisti nei top club europei, sono nel mirino dei bianconeri, pronti a rinforzare la rosa per il futuro. La caccia è iniziata: chi saranno i prossimi gioielli a sbarcare a Torino? Restate con noi per tutti gli aggiornamenti e le ultime novità!

e tutti gli aggiornamenti. Il calciomercato Juventus ha una grande missione in parallelo agli obiettivi principali: la ricerca di un nuovo fantasista sulla scia di Kenan Yildiz, giovane, di prospettiva ma non per forza sostituto del turco. In tal senso secondo la Gazzetta dello Sport i bianconeri avrebbero messo gli occhi su Ben Seghir (classe 2005 di proprietà del Monaco con cui ha un contratto fino al 2027 e una valutazione da 30 milioni di euro) e Moore (classe 2007 fresco vincitore dell'Europa League col Tottenham, anche lui in scadenza nel 2027 e con un valore di mercato di circa 20 milioni).