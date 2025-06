Calciomercato Juve Vlahovic sempre più lontano da Torino | Gyokeres Osimhen e non solo c’è un nuovo nome in pole position

Il calciomercato della Juventus si infiamma: con Vlahovic sempre più lontano da Torino, i bianconeri cercano il sostituto ideale. Tra Gyokeres, Osimhen e un nuovo nome in pole position, la dirigenza non perde tempo nella caccia al prossimo attaccante di peso. La sessione estiva si prospetta calda e ricca di sorprese: quale sarà la scelta definitiva per rinforzare l’attacco juventino? Restate sintonizzati per gli aggiornamenti più recenti.

Calciomercato Juve, Vlahovic sempre più lontano da Torino: Gyokeres, Osimhen e non solo, adesso c’è un nuovo nome in pole position. Il calciomercato Juve continua senza sosta la ricerca al suo prossimo numero nove, tenuto conto che Vlahovic andrà via nel corso di questa sessione estiva dal momento che nulla si è mosso lato rinnovo. Secondo il Corriere dello Sport tra Gyokeres e Osimhen e rispuntato il nome di David, ora segnalato in pole position: i bianconeri attendono una risposta dal canadese entro metà luglio, ma dalle parti della Continassa ora si respira cauto ottimismo per l’ex Lille. . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Vlahovic sempre più lontano da Torino: Gyokeres, Osimhen e non solo, c’è un nuovo nome in pole position

