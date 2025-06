Calciomercato Juve LIVE | cauto ottimismo sul fronte David tutte le idee per la porta in caso di addio di Perin

Il calciomercato della Juventus è in pieno fermento, tra cauto ottimismo e strategie ben studiate. La ricerca di un sostituto ideale per Perin e le trattative live sono al centro dell’attenzione dei tifosi. La dirigenza biancoceleste lavora con attenzione, valutando ogni dettaglio per rafforzare l’organico senza compromessi economici. Scopri tutte le indiscrezioni e gli aggiornamenti in tempo reale, perché il mercato bianconero non si ferma mai e le sorprese sono dietro l’angolo.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l'obiettivo di potenziare l'organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell'area Football Cristiano Giuntoli e il tecnico della prima squadra Thiago Motta. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. Indice dei contenuti. Ultimissime calciomercato Juve: GIOVEDÌ 19 GIUGNO 2025.

