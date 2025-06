Calciomercato Juve la rivelazione di Moggi non lascia spazio a dubbi | Vi do una notizia certa quel big non andrà in bianconero! Zero possibilità

Il calciomercato della Juventus si anima di rumors e rivelazioni sorprendenti, ma c'è una certezza che non lascia spazio a dubbi: il grande acquisto tanto atteso non arriverà in bianconero quest'anno. Luciano Moggi, ex dirigente di spicco, mette fine alle speculazioni, confermando che Victor Osimhen non vestirà la maglia della Vecchia Signora. La notizia è chiara e definitiva: il futuro del centravanti nigeriano non è in Piemonte.

Calciomercato Juve, un ex dirigente bianconero non ha dubbi: il centravanti non sarà un giocatore della Vecchia Signora. L’annuncio!. L’ex DG della Juve, Luciano Moggi, ha rivelato quello che potrebbe essere il futuro di Victor Osimhen, attaccante accostato anche al calciomercato Juve. Le sue parole suonano quasi come un messaggio di resa per la Vecchia Signora, che, secondo Moggi, non prenderà il bomber nigeriano. Ecco le sue parole pronunciate a “ Netweek Calcio Show “. PAROLE – « Vi do una notizia certa, senza timore di essere smentito: Osimhen non andrà alla Juventus, non ci sono possibilità che completi l’attacco di Tudor». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, la rivelazione di Moggi non lascia spazio a dubbi: «Vi do una notizia certa, quel big non andrà in bianconero! Zero possibilità»

In questa notizia si parla di: juve - moggi - dubbi - calciomercato

Moggi: «Conte alla Juve sarebbe positivo. Ma dipende dall’abilità dei dirigenti bianconeri» - Luciano Moggi esprime ottimismo riguardo a un possibile ritorno di Antonio Conte alla Juventus, sottolineando come la sua presenza possa portare la squadra verso la vetta della classifica.

Bezhani, l'uomo che vuole Comolli: Juve, nasce il calciomercato dell'algoritmo. Scaricato Tognozzi Vai su Facebook

Calciomercato Juve, Moggi ha svelato il futuro di quel big!; Moggi e l’addio di Vlahovic: “Gli dissi una cosa quando arrivò alla Juventus” | ESCLUSIVO; Moggi: Juve, ma quale scudetto: Napoli e Inter sono le più forti.

Moggi: "Notizia certa, Osimhen non andrà alla Juve" - Intervenuto a "Netweek Calcio Show", Luciano Moggi, ex dg della Juventus, spegne le speranze dei tifosi bianconeri circa l'arrivo di Victor Osimhen, bomber classe 1998 della ... Come scrive tuttojuve.com

Moggi: "Ho una notizia certa su Osimhen, non sarò smentito" - Luciano Moggi, ex dirigente di Napoli e Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'attaccante Victor Osimhen. Riporta msn.com