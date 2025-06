Calciomercato Juve | Kolo Muani e Conceicao certezze nel presente ma in futuro… Qual è la situazione per i due bianconeri novità

Il calciomercato della Juventus si anima con novità importanti su Kolo Muani e Francisco Conceicao. Entrambi garantiscono certezze nel presente, ma il futuro resta incerto e ricco di suspense. La situazione si fa intrigante: il futuro di Conceicao rischia di essere un punto di svolta, mentre per Muani si prospettano nuove ipotesi. Ma cosa riserva il destino di questi talenti? Scopriamolo insieme.

Calciomercato Juve: arrivano novità per il futuro di Kolo Muani e Conceicao, certezze nel presente, ma. Qual è la situazione per i due giocatori. Il futuro di Francisco Conceicao alla Juve è a un punto di svolta. Nonostante le recenti prestazioni da protagonista al Mondiale per Club, la dirigenza bianconera, secondo Luca Marchetti a Sky Sport 24, ha preso una decisione strategica netta: non eserciterà il diritto di riscatto da 32 milioni di euro pattuito con il Porto. Questa mossa, tuttavia, non significa un addio al talentuoso esterno portoghese. Al contrario, rappresenta l'inizio di una nuova fase negoziale.

Corriere dello Sport – Dal Portogallo: “Francisco Conceiçao non resterà alla Juve: è deciso” - Secondo il Corriere dello Sport, Francisco Conceiçao è destinato a lasciare la Juventus. L’esterno offensivo portoghese, arrivato in prestito dal Porto la scorsa estate, non prolungherà la sua permanenza a Torino, gettando interrogativi sul futuro del calciomercato bianconero.

