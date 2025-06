Calciomercato Juve Jacobelli | Per quel giocatore il riscatto è in ballo Per questo calciatore invece l’acquisto definitivo è impraticabile La rivelazione

Il calciomercato della Juventus si arricchisce di speculazioni e anteprime, con Jacobelli che fa il punto sulla situazione. Secondo il noto esperto, alcuni giocatori come Conceicao potrebbero essere riscattati con successo, mentre altri, come Kolo Muani, rischiano di uscire dai piani futuri dei bianconeri. Tra trattative in bilico e nuove rivelazioni, il futuro dei team è ancora tutto da scrivere, ecco cosa c’è da sapere.

Calciomercato Juve, Jacobelli non ha dubbi: quel giocatore può essere riscattato, mentre quell’altro profilo rischia di non fare piĂą parte del progetto. Xavier Jacobelli  ha parlato a RadioRadio per analizzare fare il punto sul calciomercato Juve. Sono due i casi citati dal giornalista nel suo intervento presso la predetta radio romana: quello di Conceicao e quello di Kolo Muani, il cui riscatto appare piĂą complicato per volontĂ del PSG. PAROLE – « SarĂ interessante capire quali saranno le decisioni della Juventus. Il riscatto è in ballo, ma serve una strategia precisa per non disperdere un talento così. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Jacobelli: «Per quel giocatore il riscatto è in ballo. Per questo calciatore, invece, l’acquisto definitivo è impraticabile». La rivelazione

