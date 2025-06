Calciomercato Juve i bianconeri ci provano per il suo riscatto! Prossimamente nuovi contatti con quel club Due le opzioni sul tavolo! Le strade a disposizione di Comolli

Il calciomercato della Juventus si infiamma: Comolli si prepara a fare due mosse decisive per il riscatto di un attaccante chiave, con prossimi contatti previsti con il club proprietario. Mentre la squadra di Tudor festeggia una vittoria convincente al Mondiale per Club, la dirigenza bianconera lavora senza sosta per rafforzare la rosa. Entriamo nel vivo di un mercato che promette grandi sorprese e opportunitĂ imperdibili.

Calciomercato Juventus, Comolli ha due opportunitĂ per riscattare quell’attaccante: prossimamente ci saranno contatti con il club d’appartenenza. Dal campo al mercato. Sono ore caldissime per il calciomercato Juve: da un lato la squadra di Tudor che ha battuto l’ Al Ain 5-0 nella sfida d’esordio al Mondiale per Club, dall’altra una dirigenza che sta giĂ lavorando per allestire la rosa della prossima stagione. Una squadra di cui potrebbe ancora fare parte Randal Kolo Muani. Come confermato da Nicolò Schira i piani de club bianconero non sono cambiati: l’intenzione è di trovare un accordo col PSG per estendere il prestito e inserire un diritto o obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com