Calciomercato Juve cresce l’ottimismo per David | l’offerta è la migliore i tempi per la risposta

Il calciomercato della Juve si anima con l’interesse per Jonathan David, un talento pronto a lasciare il Lille. L’ottimismo cresce, soprattutto dopo che l’offerta di 23,2 milioni rappresenta la proposta più convincente finora arrivata. I tempi stringono e la Juventus attende con trepidazione una risposta decisiva. Tutti sono in attesa di scoprire se questa operazione si trasformerà nel grande colpo stagionale, segnando un nuovo capitolo nella storia bianconera.

