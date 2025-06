Calciomercato Inter Marotta valuta la cessione | sirene per un big nerazzurro

Il calciomercato Inter entra nel vivo ora che Beppe Marotta valuta una importante cessione, sirene per un big nerazzurro a centrocampo. Il futuro di Davide Frattesi potrebbe sorprendere. Secondo Il Messaggero, il centrocampista dell' Inter è entrato nel mirino di Maurizio Sarri, che ha chiesto alla Lazio un rinforzo con qualitĂ offensive in mezzo al campo. «Oltre a mettere l'accento su chi tagliare, il Comandante ha indicato i sacrifici che sarebbe disposto a fare per completare il suo organico e tra questi c'è Rovella », scrive il quotidiano romano. L'ex tecnico della Juventus avrebbe individuato proprio in Frattesi il profilo ideale: «AndrĂ anche disciplinato tatticamente, ma la mezzala dell'Inter, in gol 7 volte quest'anno, corrisponde all'identikit perfetto secondo il Comandante».

