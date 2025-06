Calciomercato Inter Marotta pesca l’attaccante che voleva Chivu | arrivo ad un passo c’è già la data

Il calciomercato dell’Inter si infiamma: Beppe Marotta ha colto l’opportunità cercata da Chivu, portando un attaccante di grande livello a pochi passi dall’ufficialità. Con Thuram in forse e Lautaro ancora in fase di rodaggio, i nerazzurri puntano a rinforzare la linea offensiva per rilanciarsi in campionato. L’attesa è quasi finita: il nuovo volto potrebbe debuttare già nelle prossime settimane, segnando un passo decisivo verso il riscatto.

Con Marcus Thuram alle prese con un fastidioso risentimento ai flessori e Lautaro Martinez ancora lontano dalla miglior forma nonostante il gol contro il Monterrey, l' Inter si trova a fare i conti con un reparto offensivo in affanno. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'allenatore Cristian Chivu ha toccato con mano le difficoltà di una squadra stanca e poco profonda in attacco. E per questo, il nome di Ange-Yoan Bonny è diventato più di un'idea: è un'opportunità concreta.

In questa notizia si parla di: inter - marotta - pesca - attaccante

