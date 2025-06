Calciomercato Inter la Fiorentina non molla Kristjan Asllani | gli aggiornamenti

Il calciomercato dell'Inter si anima con l'interesse della Fiorentina per Kristjan Asllani, un obiettivo che non sembra voler mollare. L'albanese, attualmente tra i cedibili, ha attirato l'attenzione dei Viola, decisi a puntare su di lui nel reparto centrale. Mentre l'Inter valuta le strategie future, la Fiorentina continua a spingere per assicurarsi il talento, determinata a rafforzare il proprio centrocampo. La questione si fa sempre piĂą intrigante, lasciando i tifosi con il fiato sospeso.

Calciomercato Inter, Asllani rimane nella lista dei cedibili e su di lui è forte l’interesse della Fiorentina. Gli ultimi aggiornamenti di Corriere dello Sport. Kristjan Asllani continua a essere un concreto obiettivo di mercato della Fiorentina. L’albanese è partito titolare nel match di esordio del Mondiale per Club contro il Monterrey, ma non rientra nei piani del futuro nerazzurro. I viola, nel frattempo, non mollano, anche se si intensificano i contatti con il Milan per Bennacer. Gli aggiornamenti di Corriere dello Sport. GLI AGGIORNAMENTI – «Intanto, un’alternativa al 27enne rossonero: che è Morten Frendrup, vecchio-nuovo nome sempre accostabile alla Fiorentina perchĂ© da sempre è totale il gradimento sul danese del Genoa, ma valutazione (oltre i venti milioni) e controparte con cui trattare un altro pezzo da novanta dopo Gudmundsson (parentesi: salvo anche qui ribaltoni, l’islandese torna in Liguria) rappresentano gli ostacoli maggiori per arrivare al punto d’arrivo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, la Fiorentina non molla Kristjan Asllani: gli aggiornamenti

In questa notizia si parla di: fiorentina - asllani - inter - kristjan

Calciomercato Inter, la Fiorentina vicina ad Asllani? PedullĂ fa chiarezza: le ultime - Il calciomercato dell'Inter si infiamma: la Fiorentina si avvicina a Kristjan Asllani, ex Empoli, con voci insistenti di un possibile trasferimento estivo.

L'#Inter venderà per circa 14 milioni di euro Kristjan Asllani. Su di lui c'è la #Fiorentina #Calciomercato Vai su X

Hakan Calhanoglu quasi sicuramente partirĂ dalla panchina contro il Monterrey Il centrocampista turco, al centro delle sirene di mercato, potrebbe lasciare il suo posto da titolare a Kristjan Asllani, sotto fiducia del neo tecnico nerazzurro Cosa ne pensate? Vai su Facebook

Pedullà – Asllani può lasciare l’Inter: cosa risulta sulla Fiorentina; GdS - Asllani in uscita dall'Inter: manifestazione d'interesse della Fiorentina; Report – Fiorentina Consider Reigniting Interest In Inter Milan Star.

Asllani può andare da un ex Inter! Albanese parte di una lista – CdS - Al momento, l'albanese si trova negli States e ieri notte ha giocato da titolare Monterrey- inter-news.it scrive

Fiorentina, per il centrocampo non si molla la pista Asllani: gli aggiornamenti - Con l'arrivo di Stefano Pioli, la Fiorentina cerca un palleggiatore in mezzo al campo: Bennacer e Asllani sono due possibilità ... Scrive fcinter1908.it