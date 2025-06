Calciomercato Inter la dirigenza nerazzurra vuole Rovella | le condizioni per strapparlo alla Lazio

L'Inter si muove con decisione nel calciomercato, puntando a rinforzare il centrocampo con Nicolò Rovella. La dirigenza nerazzurra sta valutando le condizioni per portarlo via dalla Lazio, cercando di sfruttare un momento strategico della trattativa. In un mercato imprevedibile, questa operazione potrebbe cambiare le carte in tavola, offrendo all'Inter un elemento di grande valore. La sfida ora è convincere i biancocelesti e mettere nero su bianco: tutto dipende dai prossimi sviluppi.

Calciomercato Inter, Rovella è più che un'idea: le condizioni per strappare il centrocampista alla Lazio. Nel mondo frenetico del calciomercato, le voci si rincorrono e i nomi dei giocatori tengono banco tra le trattative. Tra i profili accostati all'Inter, spicca quello di Nicolò Rovella, giovane talento della Lazio. Questo interesse da parte dei dirigenti nerazzurri arriva in un momento cruciale, soprattutto in caso di una potenziale partenza di Hakan Calhanoglu, attualmente nel mirino del Galatasaray. Nicolò Rovella, regista di grande qualità, ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per giocare a livelli elevati.

