Calciomercato Inter Chivu avanza le prime pretese | ecco i rinforzi chiesti dal nuovo allenatore nerazzurro

Il calciomercato dell'Inter si anima con Chivu che avanza le prime pretese e chiede rinforzi fondamentali per riconquistare grandezza. Con Hojlund sempre più vicino e Nico Paz in prima linea, i nerazzurri puntano a una ricostruzione ambiziosa. Dopo una stagione senza trofei e un finale di annata deludente, il club si prepara a un cambiamento deciso: il nuovo allenatore ha già tracciato la strada per il riscatto.

Calciomercato Inter, Chivu chiede un aiuto per ricostruire: sempre più vicino Hojlund, in quota avanza Nico Paz. La stagione dell’ Inter si è conclusa senza alcun trofeo e con una pesante sconfitta in finale di Champions League, seguita da un cambio di allenatore e un inizio non particolarmente brillante nel Mondiale per Club. L’ultimo mese dei nerazzurri non ha certo riflesso il livello delle prestazioni precedenti, e il nuovo tecnico, Christian Chivu, sta cercando rinforzi sul mercato per migliorare la squadra. Secondo quanto riportato da Agipronews, continua a essere molto attiva la trattativa per Rasmus Hojlund, con la possibilità di un suo ritorno in Italia entro il 1° settembre, proposto a 2 su Snai, e da Santiago Castro del Bologna, quotato a 2,50 su Sisal. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Chivu avanza le prime pretese: ecco i rinforzi chiesti dal nuovo allenatore nerazzurro

In questa notizia si parla di: inter - chivu - avanza - allenatore

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

MILANO (ITALPRESS) – Cristian Chivu è ufficialmente il nuovo allenatore dell’Inter. Lo comunica la società nerazzurra con una nota nella quale annuncia la firma dell’ormai ex tecnico del Parma. Chivu ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Si tratta d Vai su Facebook

Bookies - Chivu chiede aiuto al mercato: sempre più vicino Hojlund, in quota avanza Nico Paz; Chivu all’Inter. Via libera del Parma per le trattative; Parma, avanza De Rossi per la panchina.

Inter, Chivu chiede aiuto al mercato: per i bookie sempre più vicino Hojlund, in quota avanza Nico Paz - La stagione chiusa con `zero tituli` e la manita subita in finale di Champions League, il cambio tecnico e l`avvio non entusiasmante nel Mondiale per Club. Riporta calciomercato.com

Bookies - Chivu chiede aiuto al mercato: sempre più vicino Hojlund, in quota avanza Nico Paz - La stagione chiusa con “zero titoli” e la manita subita in finale di Champions League, il cambio tecnico e l'avvio non entusiasmante nel Mondiale per Club. Secondo msn.com