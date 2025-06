Calciomercato Inter Calhanoglu via? I possibili sostituti

Il calciomercato dell'Inter si scalda: il Galatasaray insiste per riportare Hakan Calhanoglu in Turchia, con un'offerta già sul tavolo. La possibile partenza del regista turco apre scenari intriganti, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori in attesa di sviluppi. Chi potrebbe essere il suo sostituto? Scopriamo insieme le opzioni più calde e le strategie nerazzurre per rinforzare il centrocampo.

I rumors, di giorno in giorno, si stanno facendo sempre più insistenti: il Galatasaray vuole Hakan Calhanoglu. Il club turco è infatti intenzionato a riportare in patria il centrocampista, attualmente ai box per un infortunio, ed avrebbe già presentato una prima offerta all'Inter mettendo sul. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Calciomercato Inter, Calhanoglu via? I possibili sostituti

In questa notizia si parla di: calhanoglu - inter - calciomercato - possibili

Inter, contro la Lazio servirà la qualità di Calhanoglu - Inter-Lazio, una sfida cruciale che richiede il massimo dal centrocampo nerazzurro. Hakan Calhanoglu, recuperato dopo alcuni fastidi fisici, è pronto a tornare protagonista.

Per ora il #Galatasaray non ha fatto nessuna offerta all’#Inter per Hakan #Calhanoglu ? • Il club turco ha parlato solo con l’agente del giocatore, per capire margini ed eventuali costi di una possibile operazione #calciomercato Vai su X

L’Arabia Saudita torna in pressing su Hakan Calhanoglu Il centrocampista turco è pronto a valutare le offerte e potrebbe dire addio all’Inter I nerazzurri pensano a Nicolò Rovella della Lazio come possibile sostituto #calciomercato #inter #calhanoglu # Vai su Facebook

Calciomercato Inter, Calhanoglu via? I possibili sostituti; Inter: svolta Calhanoglu, intreccio con il City; Calciomercato Inter, Ederson se parte Calhanoglu.

ADDIO THURAM – Inter, allarme totale, dopo Calha se ne scappa pure lui I Chivu non sa già più chi mettere in campo - Calciomercato Inter, non solo Hakan Calhanoglu: anche Marcus Thuram pronto a fare le valigie per una nuova avventura altrove ... Segnala ilposticipo.it

Inter, ecco il nuovo Calhanoglu: affare da 50 milioni - L'Inter accelera per l'erede di Hakan Calhanoglu: intesa interna per il nuovo regista della compagine nerazzurra ... Si legge su spaziointer.it