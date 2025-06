Calciomercato Genoa ad un passo quel grande fuoriclasse! Affare in chiusura per i rossoblu

Il calciomercato del Genoa si infiamma: l’obiettivo principale sembra ormai a un passo, pronto a rinforzare la squadra con un grande talento. Albert Gronbaek, giovane trequartista danese del Rennes, potrebbe presto vestire i colori rossoblù, portando entusiasmo e qualità al reparto offensivo. La trattativa si sta chiudendo rapidamente, e i tifosi sognano già in grande. La fine della corsa è vicina, e tutto lascia presagire che il Genoa abbia fatto un colpo importante.

Calciomercato Genoa, Gronbaek a un passo, affare in chiusura con il Rennes. La situazione attuale Il calciomercato Genoa entra nel vivo con una trattativa che potrebbe chiudersi a stretto giro. I rossoblù sono vicinissimi all'acquisto di Albert Gronbaek, trequartista danese classe 2001 attualmente in forza al Rennes.

