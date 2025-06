Calciomercato Fiorentina Bennacer nel mirino su richiesta di Stefano Pioli Ecco le ultime novità

Il calciomercato della Fiorentina si infiamma: con Stefano Pioli che spinge per rinforzare il centrocampo, Bennacer del Milan si candida come obiettivo numero uno. Ma non sono solo lui a catturare l’attenzione dei Viola, che tengono d’occhio anche Frendrup e Asllani, pronti a impreziosire la mediana e a portare esperienza e qualità nella rosa. Scopriamo le ultime novità su questa sfida di mercato entusiasmante.

Calciomercato Fiorentina: Bennacer nel mirino, occhi anche su Frendrup e Asllani Il calciomercato Fiorentina entra nel vivo e il primo obiettivo è chiaro: rafforzare il centrocampo con profili di qualità e esperienza. In cima alla lista dei desideri della dirigenza viola c'è Ismael Bennacer, centrocampista algerino attualmente di proprietà del Milan.

