Calciomercato Fiorentina aumentano le richieste per Kean | spunta il Milan e non solo si teme l’addio

Il calciomercato Fiorentina si riscalda: cresce l'interesse per Moise Kean, con il Milan e altre big pronte a inserirsi. La possibile cessione dell’attaccante viola, valutata oltre 50 milioni di euro, tiene tutti col fiato sospeso. Tra voci e smentite, l’estate promette di essere calda e ricca di colpi di scena. Riuscirà la Fiorentina a blindare il suo gioiello o si aprirà un nuovo capitolo di mercato? Restate sintonizzati per gli aggiornamenti più recenti.

Le ultime sulle mosse di calciomercato della Fiorentina, con il possibile addio di Moise Kean al club viola. Tutti i dettagli Si avvicina il primo luglio e con esso si intensificano le voci di mercato attorno a Moise Kean, attaccante della Fiorentina. La clausola rescissoria da 52 milioni di euro, valida nei primi quindici giorni . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Fiorentina, aumentano le richieste per Kean: spunta il Milan e non solo, si teme l’addio

In questa notizia si parla di: fiorentina - kean - calciomercato - addio

Kean Fiorentina, tifosi nel panico per il futuro del centravanti viola! Arriva una nuova rivale al tavolo delle trattative - Tifosi della Fiorentina in ansia per il futuro di Moise Kean, centravanti viola autore di una stagione brillante.

IL TOTO PANCHINA NON ASPETTA Qui #Coverciano: #Kean e #Ranieri, tra una partitella e l'altra, approfittano per leggere le ultime sul #mercato allenatori (e non solo) #Fiorentina #Pioli #Calciomercato l#violanews - X Vai su X

CMIT | LO UNITED NON MOLLA KEAN Il Manchester United non molla #Kean. Dopo averlo seguito da vicino in questa stagione, il club inglese ragiona concretamente sulla possibilità di pagare la clausola dell’attaccante della #Fiorentina da 52 milioni di eu Vai su Facebook

Kean può salutare la Fiorentina: c'è il Manchester United; Fiorentina, sondaggio del Napoli per Kean: la situazione; Calciomercato, addio Kean: arriva il sostituto da Manchester.

Calciomercato Fiorentina, dove andrà Dodò? Tre rivali potrebbero aprire una vera e propria asta in estate - La situazione della squadra viola Il calciomercato Fiorentina inizia a muoversi e tra i nodi principali d ... Come scrive calcionews24.com

Calciomercato: stanno prendendo Kean, resta in Serie A - Società a lavoro per accontentare l’allenatore e l’arrivo di Dzeko a Firenze può essere un indizio: ecco tutti i dettagli. Riporta calciotoday.it