Calciomercato Como si tenta il grande colpo Morata in attacco Svelato il piano di Fabregas

Il calciomercato di Como si infiamma: dopo aver puntato sul promettente Baturina, la squadra pensa in grande e mira a un colpo da urlo in attacco. Secondo le ultime indiscrezioni, Cesc Fà bregas sta orchestrando un piano audace per portare Morata al club lariano, un’operazione che potrebbe rivoluzionare le sorti della squadra. È il momento di scoprire tutti i dettagli di questa strategia ambiziosa e le possibilità di vedere l’attaccante spagnolo in maglia azzurra.

Calciomercato Como: dopo Baturina, spunta l’idea Morata per l’attacco. Fabregas tenta il grande colpo Il Calciomercato Como continua a regalare sorprese e ambizioni. Dopo l’arrivo del giovane talento croato Martin Baturina, il club lariano non sembra intenzionato a fermarsi. La dirigenza, guidata dal direttore sportivo Carlalberto Ludi, è infatti al lavoro per rinforzare anche il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Como, si tenta il grande colpo Morata in attacco. Svelato il piano di Fabregas

In questa notizia si parla di: calciomercato - como - tenta - colpo

Calciomercato Como, acquisto da urlo per Fabregas: colpaccio da 30 milioni di euro - Il Como sorprende tutti con un colpaccio da 30 milioni di euro: l'acquisto di Cesc Fabregas! Dopo un avvio complicato, la squadra sta vivendo una stagione straordinaria in Serie A, risalendo fino al decimo posto con 48 punti.

Il Como tenta un altro super colpo: Dal Barcellona per 10 milioni di euro. Fronte addii, se ne vanno in tre; Calciomercato: le news di oggi in diretta; Le notizie del 17 gennaio 2025 di calciomercato: Kolo Muani-Juve, c’è da attendere. Il Milan ha l’accordo con Walker.

Calciomercato, Morata al Como: scambio con il Milan - Un nuovo affare suggestivo in Serie A grazie alla cessione di Morata al Como. Da calciomercatoweb.it

Calciomercato Como, secondo colpo in arrivo? Vecino fortemente nel mirino dei lombardi - Fortemente nel mirino il centrocampista Vecino Il calciomercato Como guarda con attenzione al mercato e in particolare a profili di e ... informazione.it scrive