Calciomercato Atalanta colpo a sorpresa dalla Juve | affare da 40 milioni

Il calciomercato dell’Atalanta si infiamma con una sorpresa da 40 milioni in arrivo dalla Juve. I nerazzurri sono pronti a fare sul serio, accendendo i riflettori su possibili colpi di scena, anche in uscita. La prossima settimana potrebbe riservare sorprese, tra acquisti strategici e mosse inaspettate. La domanda ora è: quale sarà il futuro della rosa atalantina? Restate sintonizzati, perché le novità non tarderanno ad arrivare.

Il calciomercato dell'Atalanta è pronto a entrare nel vivo nel corso delle prossime settimane. Attenzione anche ai possibili colpi di scena in chiave cessioni, anche, almeno per il momento, non starebbero trapelando particolari conferme Piede sull'acceleratore e occhio alle novità mercato in casa nerazzurra. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, l'Atalanta potrebbe puntare l'indice su Nico Gonzalez qualora dovesse concretizzarsi l'addio di Lookman. Nessuna trattativa nel vivo, ma la Dea, come noto, aveva sondato l'ex Fiorentina già nella corsa estate prima che l'attaccante argentino si trasferisse alla Juventus.

