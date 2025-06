calcio torneo delle frazioni mirteto al comando ortola a sorpresa piega le montagne

Nel 4° Torneo delle Frazioni di Massa, il Mirteto-Castagnola sorprende tutti, conquistando la vetta nel girone A grazie a un combattuto 1-0 contro Poggi-Quercioli. Guidati dal mister Paolo Pantera, i giovani talenti si sono distinti, con Luca Raffi decisivo e Marco Granai premiato come miglior giocatore. La competizione promette emozioni e sorprese: chi si aggiudicherà il titolo finale? Restate sintonizzati!

La squadra di Mirteto-Castagnola ha conquistato la vetta provvisoria nel girone A del 4° Torneo delle Frazioni di Massa. I ragazzi del mister Paolo Pantera hanno battuto di misura (1-0) i Poggi-Quercioli nella 2ª giornata della fase di qualificazione grazie ad una rete del bomber Luca Raffi. Come miglior giocatore della partita è stato votato Marco Granai del Mirteto-Castagnola che ha vinto un buono sconto per l'acquisto di occhiali nel negozio dello sponsor Ottikontatt di piazza Aranci. Nell'altro match esordio dirompente per Ortola che è riuscita a superare le Montagne, frazione fra le favorite al successo finale, con un 3 a 2 ricco di colpi di scena.