Calcio nel memorial paolini si è delineato il quadro del girone A che ha visto accedere alle semifinali il cerreto La Renella supera di misura il Cervaiolo ma entrambe disputeranno i playoff

Il Memorial Paolini di Montignoso si tinge dei colori del calcio locale, con il girone A che si avvia alle fasi finali. La sfida tra Renella e Cervaiolo ha regalato emozioni intense, culminate in un 1-0 deciso da Landucci. Con entrambe le squadre pronte per i playoff, il torneo si prepara a scrivere nuovi capitoli di passione e competizione. Ma quali saranno le prossime sorprese? Restate sintonizzati per scoprire tutto!

Sono arrivati tutti i verdetti dal girone A del XX edizione del Torneo delle Frazioni di Montignoso – Memorial Giancarlo Paolini. A darli è stato il match tra Renella e Cervaiolo che i gialloverdi si sono aggiudicati di stretta misura (1-0) ma dominandolo. Il gol è arrivato in avvio, al 13', grazie a Landucci e pochi minuti, al 17', l'espulsione di Manfredi ha fatto svoltare definitivamente la parta. Il Cervaiolo, già indebolito dalle assenze di Tognoni e Tognocchi, non è più riuscito ad opporre resistenza ed ha rischiato più volte di capitolare una seconda volta. Con questo successo la Renella termina al secondo posto col Cervaiolo al terzo.

