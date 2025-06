Calcio le tre squadre agonistiche del Cus chiudono nella parte alta della classifica

Il Cus Ferrara calcio si distingue ancora una volta per il talento e l’impegno delle sue giovani promesse. Le tre squadre agonistiche Under 17, Under 15 e Under 14 hanno concluso la stagione 2024/25 nella parte alta della classifica, testimoniando la crescita e la determinazione di tutto il movimento sportivo del club. Una stagione lunga e ricca di sfide, ma anche di successi, che conferma il valore del nostro vivaio e la passione che ci muove.

Si è conclusa ufficialmente la stagione sportiva 202425 del Cus Ferrara calcio. Una stagione lunga e ricca di impegni per tutte le attività di base e le tre squadre agonistiche Under 17, Under 15 e Under 14, che hanno chiuso i rispettivi campionati nella parte alta della classifica finale

