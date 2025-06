Calcio inizia l’era da CT di Gennaro Gattuso | Spero di essere all’altezza è un sogno che si avvera

Oggi segna l’inizio di un nuovo capitolo per il calcio italiano: con Gennaro Gattuso al timone, gli Azzurri si preparano a scrivere pagine importanti verso i Mondiali 2026. L’entusiasmo e la determinazione di Gattuso sono contagiosi, mentre la nazione guarda con speranza e fiducia. Questa avventura rappresenta un sogno che diventa realtà, e tutti gli occhi sono puntati su di lui e sulla squadra, pronti a sostenere questa sfida straordinaria.

Inizia oggi in maniera ufficiale l’era di Gennaro Gattuso da commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio: con la presentazione ufficiale alla stampa da parte della FIGC comincia la rincorsa degli azzurri alla qualificazione ai Mondiali 2026, impresa ardua da ottenere senza dover passare dagli spareggi. Gattuso esprime l’ emozione nell’aver ricevuto la chiamata in azzurro: “ Questo è un sogno che si avvera, spero di essere all’altezza. So che il compito non è facile, ma di facile nella vita non c’è nulla. Io e io mio staff sappiamo che c’è tanto da lavorare, ma c’è la consapevolezza di poter fare un grandissimo lavoro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio, inizia l’era da CT di Gennaro Gattuso: “Spero di essere all’altezza, è un sogno che si avvera”

