Calcio giovanile Titolo provinciale e festa per gli Allievi del Meldola

Un’entusiasmante giornata di festa e successi per la comunità di Meldola: l’Asd Meldola Calcio ha conquistato il titolo provinciale Allievi 2024-25, un traguardo che celebra il talento e l’impegno dei giovani atleti. Guidati da uno staff di eccellenza e sostenuti dalle famiglie, i ragazzi hanno dimostrato passione e determinazione, portando a casa questa prestigiosa vittoria. "Questa vittoria – dichiara il sindaco di Meldola Roberto...

Un importante successo per l’Asd Meldola Calcio: il club bidentino ha infatti trionfato nel campionato provinciale Allievi 2024-25. I giovani atleti, guidati dallo staff tecnico composto dai mister Alessandro Ranieri, Matteo Balestri e Tommaso Girelli e supportati dalle famiglie e dalla società sportiva, hanno dimostrato grande talento e determinazione lungo tutto il percorso sportivo. "Questa vittoria – dichiara il sindaco di Meldola Roberto Cavallucci – è il risultato del lavoro quotidiano svolto con passione da questi ragazzi, dai loro allenatori e da tutti i volontari che operano nel mondo dello sport locale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio giovanile. Titolo provinciale e festa per gli Allievi del Meldola

In questa notizia si parla di: meldola - calcio - provinciale - allievi

Meldola. R’ESTATE IN PAESE: Martedì 17 giugno 2025 "MUSICA E MOTORI" Martedì 17 giugno terza ed ultima serata della rassegna “R’ESTATE IN PAESE” promossa ed organizzata dalla Proloco e dal Comune di Meldola. A partire dalle 18,30 "MUSICA E Vai su Facebook

Youth Football. Provincial Title and Celebration for the Meldola Students; L’ASD Meldola Calcio trionfa nel Campionato Allievi 2024/2025: orgoglio per tutta la città; Under 19 regionale | Elenco aventi diritto.

Calcio giovanile. Titolo provinciale e festa per gli Allievi del Meldola - Un importante successo per l’Asd Meldola Calcio: il club bidentino ha infatti trionfato nel campionato provinciale Allievi 2024- Segnala sport.quotidiano.net

Meldola, la squadra di calcio degli Allievi è campione provinciale - L’Amministrazione Comunale di Meldola esprime il proprio entusiasmo e le più sentite congratulazioni alla squadra Allievi dell’ASD Meldola Calcio per ... corriereromagna.it scrive