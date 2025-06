Calcio Gattuso è il nuovo allenatore della nazionale Le congratulazioni del Grifo

atteso protagonista sulla panchina azzurra, e ora è ufficiale: Gennaro Gattuso si prepara a scrivere una nuova pagina di storia con la nazionale italiana. Con la sua grinta e determinazione, il Grifo punta a rilanciare il nostro calcio e a conquistare un posto ai prossimi Mondiali. La sfida è aperta: sarà lui a guidarci verso il sogno mondiale.

Mancava soltanto l'ufficialità, che è arrivata nelle ultime ore. Spetterà a Gennaro Gattuso il compito di risollevare la nazionale di calcio italiana e cercare di portarla ai prossimi mondiali che si svolgeranno il prossimo anno in Canada, Stati Uniti e Messico. L'ex centrocampista è stato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Calcio, Gattuso è il nuovo allenatore della nazionale. Le congratulazioni del Grifo

